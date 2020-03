Zu den Aktien, die bislang am heftigsten eins auf den Deckel bekommen haben, zählt bet-at-home.com. Um schaurige 60 Prozent ging es hier in den vergangenen vier Wochen in den Keller. Die Bedenken der Investoren sind denkbar einfach: Ohne Fußballspiele in den europäischen Ligen gehen auch die Wetteinnahmen markant zurück. Und auch die Verschiebung der […]

Den vollständigen Artikel lesen ...