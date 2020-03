Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Montag versteigert das belgische Schatzamt eine Anleihe im ultralangen Laufzeitsegment, so die Analysten der Helaba.Nach den großen Verlusten bei Anleihen der EU-Kernstaaten sei die 10J-Rendite von Bundeswertpapieren zeitweise auf bis zu -0,14% gestiegen. Momentan rentiere die Benchmarkanleihe auf einem Niveau von -0,19%. Das Anleihekaufprogramm der EZB sei auch bei den Peripheriespreads nicht ohne Auswirkungen geblieben. In einer ersten Reaktion sei der Renditevorsprung italienischer Papiere gegenüber zehnjährigen Bunds auf aktuell 199 Basispunkte gesunken. In Portugal und Spanien betrage der 10J-Spread momentan 126 bzw. 107 Basispunkte. Auch Griechenland habe von den EZB-Notmaßnahmen profitiert, der Renditevorsprung sei gefallen und stehe momentan bei 255 Basispunkten. (20.03.2020/alc/a/a) ...

