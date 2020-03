Pressemitteilung der Media and Games Invest plc:

Gut gewappnet für die Krise; operatives Gaming-Geschäft auf hohes Spieleraufkommen gut vorbereitet

- Alle Mitarbeiter gut vernetzt im Homeoffice- Operatives Geschäft und Produktivität auch bei andauernden Corona-Eindämmungsmaßnahmen gesichert- Gaming: Anstieg der Nutzerzahlen und Nutzeraktivität- Medien und Digital Advertising: Weiterhin positive Wachstumsprognose

Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT0000580101; Symbol: M8G; Basic Board, Frankfurt Stock Exchange), ein schnell und profitabel wachsendes Unternehmen in den Bereichen Online Games und digitale Medien sieht den Betrieb der Online-Spiele trotz starker Kundennachfrage gesichert. Insbesondere in Italien und Spanien, aber nun auch vermehrt in Deutschland und in den USA verzeichnet das Unternehmen viele neue Spieler sowie verstärkte Aktivität durch bestehende Spieler. Da MGI in den vergangenen Jahren konsequent von Rechenzentren auf Cloud umgestellt hat, kann das ...

