Die Wiener Börse ist am Freitag mit massiven Gewinnen in den Handel gestartet. Der ATX stieg bis 10.00 Uhr um 10,2 Prozent auf 1.882,10 Punkte. Auch sein europäisches Börsenumfeld verzeichnete klare Gewinne.Börsianer zeigten sich aber skeptisch in Bezug auf die heutigen Aufschläge. Es sei verfrüht, über eine Erholung zu sprechen, kommentierte QC-Partners-Analyst Thomas Altmann. "Aber wir sehen zumindest ...

