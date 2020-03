Chefwechsel bei Siemens: Gelingt der Aktie jetzt das Comeback?

Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101) gab am Donnerstag bekannt, dass eine Lösung in der offenen Führungsfrage gefunden wurde. Die Leitung des DAX-Konzerns wird vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser sukzessive an seinen Stellvertreter Roland Busch übergeben.

Der Wechsel von Kaeser zu Busch kommt nicht überraschend. Auf der einen Seite wurde immer wieder spekuliert, dass Kaeser seinen Vertrag noch einmal verlängern könnte. Auf der anderen Seite wurde die Kritik am Vorstand immer größer. Außerdem steht der umfassende Konzernumbau von Siemens vor dem Abschluss, was einen passenden Zeitpunkt bedeutet, um die Führung einem geeigneten Nachfolger zu übertragen.

