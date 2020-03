Rückschlag für Tesla - Aktie trotzdem mit kräftigem Gewinnpotenzial

Das bockige Verhalten von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014)-Chef Elon Musk hat nicht gefruchtet: Die Produktion der Elektroautos im Hauptwerk in Kalifornien wird nun erst einmal wegen der Coronavirus-Krise gestoppt.

Nach einer Machtprobe mit den Behörden hat der US-Elektroautobauer einem Produktionsstopp in seinem Hauptwerk im kalifornischen Fremont zugestimmt, womit sich Tesla nun also doch an die neuen gesetzlichen Vorschriften hält.

Tagelange Diskussionen

Im Vorfeld gab es tagelange Diskussionen mit den Behörden. Das Büro des örtlichen Sheriffs hatte bereits am Dienstagabend klargestellt, dass Teslas Betrieb kein unbedingt notwendiges Geschäft darstelle, das von einer wegen des Virus verhängten Ausgangssperre in der Region ausgenommen wäre. Tesla ließ die Bänder in der Fabrik mit rund 10.000 Mitarbeitern trotzdem zunächst weiterlaufen. Dann schaltete sich die Polizeichefin ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...