Aufmerksame Chat-Nutzer kannten die Aktie von ADMA Biologics (WKN: A12FAG) bereits. Der No Brainer Club nahm den Wert gestern in sein Portfolio auf und sprach eine Kaufempfehlung aus. Innerhalb weniger Handelsstunden schoss der Wert um mehr als +50% nach oben.

Nach der NBC-Kaufempfehlung notierte die ADMA-Aktie bei einem Tagestief von 1,538 USD, bevor sie zu einer regelrechten Kursrallye ansetzte und kurz vor Handelsende ihr Tageshoch bei 2,355 USD markierte. NBC-Mitglieder feierten somit Intraday-Gewinne von bis zu +53%!

Im Folgenden liest Du meinen Beitrag, den ich gestern an Mitglieder des No Brainer Clubs versendet habe:

ADMA Biologics ist ein attraktiver Wachstumswert, der Produkte aus der Kategorie Blutplasma herstellt. Diese Produkte unterstützen das Immunsystem geschwächter Patien. In den USA gibt es nur wenige Firmen in diesem Markt, es handelt sich um ein sehr attraktives Oligopol. Die Nachfrage nach den Produkten übersteigt das Angebot seit Jahren. ADMA hat vor wenigen Monaten neue Produkte auf den Markt gebracht und eine große Produktionsstätte gekauft.

Alle Prozesse in dieser Branche sind langwierig. Von der Blutspende eines Patienten bis zum Endprodukt dauert es sieben bis 12 Monate. Was sich zunächst eher abschreckend anhört, ist in dieser Phase der Wirtschaft allerdings ein Vorteil.

Diese jüngste Kapitalerhöhung bei 3,50 USD je Aktie füllte die Kassen der Firma. Im Normalfall ist in den nächsten Quartalen - insbesondere ab dem zweiten Quartal 2020 - mit stark steigenden Umsätzen zu rechnen. Das Risiko besteht hier gewissermaßen im Rohstoff: Blutspende wird sich in der aktuellen Phase für zwei bis drei Monate schwierig gestalten und dann Stück für Stück Richtung Normalität zurückkehren.

Aufgrund der langwierigen Prozesse ist dann für Q4 2019 / Q1 2020 mit einer Wachstumsdelle zu rechnen.

Langfristig brennt hier durch die Krise ...

