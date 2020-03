Der zum VW-Konzern gehörende Ridepooling-Dienst Moia wird seinen Dienst in Hamburg und Hannover ab dem 1. April vorübergehend einstellen. Bis dahin soll der Betrieb in vermindertem Umfang weiterlaufen. Aktuell hat der Dienst in Hamburg die Zahl der buchbaren Plätze reduziert, um den Abstand zwischen den Passagieren zu vergrößern. In Hannover wurde zudem zum Schutz der Fahrer und Fahrerinnen der Beifahrersitz ...

