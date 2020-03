Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Auslandsreisen während der Osterferien sollten in diesem Jahr ausfallen. Außenminister Heiko Maas stellte am Freitag klar, die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor touristischen Auslandsreisen gelte vorerst bis Ende April. Damit umfasse sie auch die Osterferien.

"Das ist für viele schmerzlich, aber absolut notwendig. Bleiben Sie zu Hause! Schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen", erklärte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Die Zahl der offiziell erfassten Corona-Infizierten ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Laut Robert Koch Institut haben sich in Deutschland 13.957 Menschen mit dem Coronavirus Covid-19 infiziert, 2.958 mehr als am Tag zuvor. Inzwischen sind 31 Menschen an der Krankheit verstorben.

March 20, 2020

