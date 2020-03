Pressemitteilung der HÖRMANN Industries GmbH:

Produktionsunterbrechung in den deutschen Werken der Geschäftsbereiche Automotive und Services

- Gesundheit der Belegschaft hat höchste Priorität- Produktion der Gruppe von Produktionsstopps ihrer Kunden betroffen

Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihen, WKN: A2TSCH) wird die Produktion in den deutschen Werken des Geschäftsbereiches Automotive und die Dienstleistungen im Geschäftsbereich Services ab kommenden Montag, 23. März 2020, voraussichtlich bis zum 14. bzw. möglicherweise sogar bis zum 20. April 2020 in weiten Teilen unterbrechen. Davon betroffen sind die Automotive-Werke in Gustavsburg, St. Wendel, Saarbücken, Ebersbach und Wackersdorf sowie die Services-Standorte in Salzgitter und Wolfsburg. Nach dem Verbrauch ...

