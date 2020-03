Unter den vielen "historischen" Tagen der vergangenen drei Wochen ragt der gestrige besonders heraus: Am Montag (16. März 2020) fielen die Kurse von Gold, Silber, Öl, Aktien und Staatsanleihen deutlich und zeitgleich. Es wurde liquidiert, was liquidiert werden konnte - Panik übernahm das Ruder. "Jetzt kommt es auf die Entscheidungsträger in den USA an, jegliche Debatte über die Systemfrage zu unterbinden", ...

