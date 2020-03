NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rocket Internet von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 29 auf 24 Euro gesenkt. Rocket Internet könnte angesichts der aktuellen Kursschwäche von seinen Mehrheitsaktionären wieder zurückgekauft werden oder selbst bei Übernahmen aktiv werden, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der europäische Medien- und Internetsektor steuere nun aber durch schwierige Zeiten. TV-Sender, Außenwerbung- und Werbekonzerne dürften 2020 besonders starke Gewinneinbrüche verzeichnen. Internet-, Verlags- und Unterhaltungskonzerne seien dagegen robuster./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2020 / 06:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12UKK6

ROCKET INTERNET-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de