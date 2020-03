Das Kölner Gastronomie-Unternehmen Vapiano (WKN: A0WMNK ISIN: DE000A0WMNK9) ist zahlungsunfähig. "Aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs ist zum heutigen Tag der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapiano SE eingetreten", teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit. Wegen der Corona-Krise waren umfassende Geschäftsschließungen angeordnet worden. Die Vapiano SE richtete sich mit einem dringenden Appell an die deutsche ...

