Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Inzwischen überbieten sich die Notenbanken und Regierungen weltweit, um die volkswirtschaftlichen Schäden durch das Coronavirus möglichst gering zu halten, so die Börse Stuttgart.Die amerikanische Notenbank habe den Leitzins am Sonntag wiederum außerplanmäßig um einen Prozentpunkt auf den Leitzinskorridor zwischen 0,00% und 0,25% gesenkt. Donald Trump habe diese Entscheidung befürwortet, sei er doch seit jeher ein großer Kritiker der amerikanischen Notenbank. Seiner Meinung nach sei das amerikanische Zinsniveau im Vergleich zu anderen Ländern viel zu hoch und führe so zu einem Nachteil für US-Unternehmen im globalen Wettbewerb. ...

