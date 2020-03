In unserer gestrigen Analyse Tesla: Unglaubliche Talfahrt! hatten wir bereits über die dramatische Kursentwicklung der Aktie (ISIN:US88160R1014 | WKN:A1CX3T) berichtet. Exakt an der Unterstützung (200-Tage Linie - blau im Chart) konnte die Notierung nach oben abdrehen und diese Zugewinne auch am heutigen Handelstag ausbauen. Aktuell notiert Tesla im Plus bei 424,30 Euro. Spekulative Trader, die an dieser Marke eine Longposition eröffnet haben, sollten diese jedoch eng knapp unter dem gestrigen Tief ...

