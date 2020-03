Die Coronakrise stellt die Autobauer vor nie gekannte Probleme. Werkschließungen über mehrere Wochen in zahlreichen Ländern dürften auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Produktion und Verkauf liegen vielerorts weitgehend lahm. Ende Ende dieser Maßnahmen ist kurzfristig nicht in Sicht. Eine Bestandsaufnahme! "Wir gehen momentan davon aus, dass Autoproduktion und -absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um zehn bis 20 Prozent einbrechen werden", so Frank Schwope, Autoexperte bei der ...

