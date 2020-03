Der Hamburger Reederei-Konzern Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 1,10 Euro pro Aktie ausbezahlen, wie am Freitag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 68,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,62 Prozent. Im Vorjahr wurden 0,15 Euro ausgeschüttet. Hapag-Lloyd erwartet heute für das Jahr 2020 ein EBITDA von 1,7 bis 2,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...