NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Morgan Stanley hat Nemetschek angesichts der Marktverwerfungen durch die Coronakrise gleich um zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" angehoben. Das Kursziel wurde zugleich aber von 56 auf 49 Euro gesenkt. Zwar habe er seine Schätzungen für Unternehmen der europäischen Software-Branche gesenkt, zugleich bleibe er für die Werte angesichts attraktiver Geschäftsmodelle aber positiv gestimmt, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Bausoftware-Herstellers sieht er als strukturellen Gewinner, sobald die Erholungsphase kommt./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0006452907

