BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bislang führen die europäischen Staaten in der Corona-Krise Grenzkontrollen und andere Verkehrsbeschränkungen weitgehend unabgestimmt ein. Um einen besseren Überblick zu bekommen, hat die EU-Kommission nun eine Webseite online gestellt, auf der die Maßnahmen jedes einzelnen EU-Staats sowie von Nicht-EU-Staaten aufgelistet werden.



Für Deutschland wird unter anderem die Einführung von Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, zu Frankreich, Luxemburg und Dänemark am vergangenen Montag aufgeführt. Auch die Empfehlung des Außenministeriums, unnötige Reisen ins Ausland zu vermeiden, wird genannt. Es werden Links zu weiteren Informationen angegeben sowie - wenn bekannt - ein Enddatum der Maßnahme. Auch gemeinsame Beschlüsse der EU wie das weitgehende Einreiseverbot für die meisten Nicht-EU-Bürger werden auf der Webseite angeführt./wim/DP/jha