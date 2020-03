Die Corona-Krise hat Vapiano in die Insolvenz getrieben. Jetzt soll der Steuerzahler die durch eigenes Verschulden in die roten Zahlen geratene Restaurantkette durchfüttern. Guten Appetit!"Aufgrund des drastischen Umsatz- und Einnahmenrückgangs ist zum heutigen Tag der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit für die Vapiano SE eingetreten", teilte das Unternehmen am Freitag in Köln mit.Die Vapiano ...

Den vollständigen Artikel lesen ...