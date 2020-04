Berlin (ots) - Im Rahmen der JetztMutMachen-Kampagne der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit diskutieren der Politikwissenschaftler Yascha Mounk und der Publizist Christoph Giesa über die Folgen des Corona-Virus für den globalen Populismus. Das Gespräch wird live auf plus.freiheit.org (https://plus.freiheit.org/) übertragen, dem digitalen Veranstaltungshub der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.Seit einigen Jahren erlebt der Populismus einen rasanten Aufstieg. Politiker wie US-Präsident Donald Trump machen den Populismus gesellschaftsfähig und bestimmen weltweit die politische Agenda. Doch in der Corona-Krise wächst die Kritik an den fehlenden Konzepten der Populisten im Kampf gegen das Virus. Ist die Corona-Krise der Sargnagel für den globalen Populismus?Ort: plus.freiheit.org (https://plus.freiheit.org/) sowie dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/user/stiftungfreiheit) der Friedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitTermin: 9. April 2020 um 18 UhrDie GästeYascha Mounk ist einer der weltweit renommiertesten Forscher zur Krise der liberalen Demokratie. Er unterrichtet Politikwissenschaft an der Harvard University, ist Senior Fellow des SNF Agora Institute der Johns Hopkins University und produziert den Podcast "The Good Fight". Sein Buch "Der Zerfall der Demokratie" hat international Debatten über den Umgang mit Populisten ausgelöst und ist in zahlreichen Sprachen erschienen.Christoph Giesa ist Publizist, Kolumnist und Moderator. 2011 erschien sein Buch "Bürger. Macht. Politik." mit einem Vorwort von Joachim Gauck. Er ist Autor des Buches "Gefährliche Bürger" über die Neue Rechte und verfasste einen Kommunikationsratgeber über den Umgang mit rechtsradikalen Parolen.Über JetztMutMachenWeltweit zeigen Menschen, dass sie in der Krise zusammenhalten und sich um den anderen kümmern. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit nutzt die nächsten Tage und Wochen, um Mut zu machen, Denkanstöße zu liefern und Diskussionen anzuregen. Die Friedrich-Naumann-Stiftung gibt der Freiheit eine Stimme, weil Freiheit ohne Zusammenhalt keine ist.Zur Kampagnenseite: https://www.freiheit.org/focus/jetztmutmachenPressekontakt:Anders MertzlufftPressesprecherLeiter des Fachbereichs KommunikationFriedrich-Naumann-Stiftung für die FreiheitReinhardtstraße 1210117 BerlinPhone: +49(0)30.28 87 78 59Fax: +49(0)30.28 87 78 49anders.mertzlufft@freiheit.orgwww.freiheit.orgOriginal-Content von: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43315/4567364