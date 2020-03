Heute ist ein Grosser Verfall und das ist vor allem international ein Thema. Und wie es heute Vormittag aussieht, könnte es in diesen Shaky Days heute vielleicht sogar der beste Tag in der ATX-Geschichte werden. Dieser stammt vom 13.10.2008 und brachte 12,77 Prozent Plus von 2002,05 auf 2257,78 Punkte. Das ytd-Minus geht indes "nur" von "fast 50" auf "etwas über 40" zurück. Ich persönlich würde es super finden, wenn der Offene Brief der Unternehmen gestern rückwirkend exakt zum Low gekommen wäre. Wissen wir erst mit etwas zeitlicher Distanz, ob der Brief den Brief (Brief-Orders) abgesoftet hat. Alles symbolisch. Aber: Der ATX baut seit 2 Tagen den ytd-Rückstand auf den DAX ab. Und das gehört sich so.ATX ( Akt. Indikation: 1877,80 /1878,00, ...

