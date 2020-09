Eigentlich ist die Varta-Aktie als echter Dauerläufer bekannt. Immerhin hat der Kurs in den letzten Monaten vom Tief bei 50,50 Euro (16. März) bis zum neuen Rekordhoch in dieser Woche bei 138,70 Euro rund 175 Prozent an Wert zugelegt. Doch in den letzten Tagen zeigte sich der Titel auch recht volatil.Die Varta-Aktien hatten sich im vergangenen Jahr als einer der Überflieger auf dem heimischen Kurszettel gezeigt. Im Januar ging dem Titel die Puste aus. Von über 124 Euro aus fiel der Kurs auf unter ...

