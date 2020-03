Die Ereignisse überschlagen sich derzeit an der Börse. Mehrere Unternehmen haben bereits Dividenden gekürzt und gestrichen, Hauptversammlungen wurden abgesagt. Die Commerzbank hält aber nach Aussage des Vorstandes an der bisherigen Strategie fest. "Im Moment gehen wir davon aus, dass wir die Dividende für 2019 zahlen werden", sagte Finanzchefin Bettina Orlopp am Donnerstag bei einer Branchenkonferenz in London, so die Nachrichtenagentur Reuters. Letztlich werde aber die Hauptversammlung darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...