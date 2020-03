First Mining Gold ist einer der am niedrigsten bewerteten Gold-Developer in Nordamerika. In der aktuellen Krisenphase schlägt sich die Aktie relativ wacker. Man hatte sich rechtzeitig am Markt finanziert und kann daher auch in diesen turbulenten Zeiten seine Goldprojekte vorantreiben.

Wacker geschlagen

Die Aktie von First Mining Gold (0,18 CAD | 0,11 Euro; CA3208901064) schlägt sich wacker durch diese turbulenten Zeiten. Während viele Goldexplorer ein Blutbad sondergleichen erleben, ist es relativ ruhig bei dem Developer. Die Papiere liegen nur rund 10 Prozent unter dem Wert von vor zwei Wochen, obwohl der Goldpreis in dieser Zeit deutlich gefallen ist. Dies dürfte zum einen damit zusammenhängen, dass fast 90 Prozent der Aktien bei Retailinvestoren in Nordamerika liegen. Im Gegensatz zu den professionellen Anlegern befinden sich diese zumeist nicht auf der Suche nach Liquidität.

Kassen voll, Kursziele hoch

Zum anderen aber ist First Mining Gold extrem niedrig bewertet. So kommen alle Projekte zusammen auf 11,2 Mio. Unzen Gold, wobei sich bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...