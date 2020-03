(shareribs.com) Toronto 20.03.2020 - Die Bank of America sieht im Zuge des globalen Coronavirus-Ausbruchs auf dem nordamerikanischen Kontinent eine steigende Nachfrage nach legalem Cannabis. Vor allem Aphria sei dafür gut positioniert, so Analyst Christopher Carey. Der Analyst teilte am Donnerstag in einem Bericht mit, dass man überall in Nordamerika eine steigende Nachfrage nach Cannabis verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...