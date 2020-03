BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Italien angesichts der weiteren Zuspitzung der Corona-Krise ihre Unterstützung zugesagt. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, "dass wir Anteil nehmen am Leid der Menschen in Italien" und mit den Opfern der Corona-Pandemie trauere. "Gleichzeitig sind wir voller Respekt und Bewunderung für die vielen Beispiele von tapferen und unermüdlichem Einsatz im italienischen Gesundheitssystem und vom Bürgersinn, den viele Italiener gerade zeigen", so Seibert.

Die Bundesregierung werde Italien "bestmöglich" bei der Bewältigung der Pandemie unterstützen. "Da gibt es Zusammenarbeit im medizinischen Bereich." Dies sei ein "zentraler Aspekt", aber nur ein Teil davon, betonte der Regierungssprecher. "Wir wissen, dass wir den Kampf gegen diese Corona-Pandemie nur gemeinsam erfolgreich führen können."

Es brauche große Solidarität und Entschlossenheit im Rahmen der Europäischen Union und darüber hinaus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) arbeite eng mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte und den EU-Staats- und Regierungschefs zusammen, um diese Krise zu bewältigen, betonte Seibert.

March 20, 2020

