Anfang des Monats berichteten wir über den ausgebrochenen Corona-Hype rund um Heat Biologics (WKN: A2JB4Y). Die Firma wurde auch in der Folgezeit nicht müde, die Krise für sich zu nutzen.

Satte 5 Unternehmensmeldungen schleuderte Heat Biologics innerhalb von zwei Wochen in den Markt, um sich als "Corona-Play" zu positionieren und Anleger in die Aktie zu locken. Unserer Ansicht nach diente dieses Vorgehen insbesondere der Kurskosmetik und der Ausübung ausstehender Warrants, die dem Unternehmen dringend benötigte Liquidität in die Kasse spült.

Substantiell dürfte Heats Covid-19-Programm keine ernsthafte Rolle spielen. Andere, viele größere Unternehmen haben nicht nur die weitaus vielversrechenden Assets im Kampf gegen das Virus in der Pipeline, sondern sich auch deutlich weiter, schneller und mit wesentlich mehr Finanzkraft und Netzwerk ausgestattet.

Wir raten Spekulanten also dazu, den fundamental nicht untermauerten Hype zum Ausstieg zu nutzen und auf "Corona-Aktien" zu setzen, die noch weitgehend unbekannt sind, dafür aber echte Substanz vorweisen können:

Corona-Aktientipp Sonoma Pharmaceuticals (WKN: A2PMPH)

Die international agierende MicroSafe Group meldete unlängst auf ihrer Webseite in aufsehenerregender roter Schrift einen erfolgreichen Test von Sonomas Microcyn-Technologie als Desinfektionsmittel im Einsatz gegen die Coronavirus-Pandemie. Entsprechende Studienergebnisse lägen demnach vor und könnten bei MicroSafe angefordert werden, so das Unternehmen.

Desinfektionsmittel erleben größten Nachfrageboom aller Zeiten

MicroSafe hatte sich erst kürzlich die Vertriebsrechte für Sonomas Desinfektionsmittel für die Märkte Europa und Australien gesichert. Im Mittleren Osten war MicroSafe bereits zuvor exklusiver Distributor. Die Produkte werden im arabischen Raum unter dem Label "MicroSafe Desinfectant & Santiser" und in Australien unter "Nanocyn" vermarktet. Ein vermutlich groß angelegter Rollout in Europa dürfte in Kürze anstehen.

Die Produktstudien seien in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Behörden in den USA, Europa und Australien erfolgt, heißt es auf der Webseite. Laut MicroSafe offeriere man "die Zukunft der Infektionskontrolle". Konkret:

Das

