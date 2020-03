Guten Tag,am Hexensabbat haben Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung keine hohe Bedeutung. Solange die Terminbörse das Geschehen bestimmt, erfolgt keine Trendaussage. Ergo: Der heutige Tag ist zur Einschätzung der Lage ungeeignet. Aber:Ein einfacher Blick auf das tägliche Handelsvolumen bei den Einzelwerten zeigt, dass der Druck nachlässt. Offenbar laufen die Verkäufe langsam aus - wer verkaufen musste, hat dies getan und wer nicht verkauft hat, wird es wohl auch nicht mehr tun. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die bereits mit den Hufen scharren, um in Position zu gehen. Und jetzt wird es spannend:In vier Wochen beginnt die Berichtssaison! Dann werden die Scherben und Kollateralschäden des ersten Quartals auf den Tisch gelegt und es dürfte wohl kaum einen geben, der hier keine Hiobsbotschaften erwartet. Sämtliche Zahlen und Ergebnisse werden das Ausmaß der Krise widerspiegeln, und auch sämtliche Schätzungen sind Makulatur. Entscheidend wird vielmehr sein, wie die Manager die unmittelbare Zukunft einschätzen und wie die Aussichten und Erwartungen für das Jahr aussehen und was unternommen wird, um die Verluste einzugrenzen.

