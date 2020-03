Wien (www.fondscheck.de) - Der drastische Kursverfall an den Börsen hat auch bei börsengehandelten Indexfonds (ETFs) Spuren hinterlassen, so die Experten von "FONDS professionell".In den USA sei es bei ETFs, welche die Entwicklung von Unternehmensanleihen widerspiegeln würden, zeitweilig zu Differenzen zwischen dem Kurs, zu dem die ETF-Anteile gehandelt würden, und dem Wert des Fondsportfolios gekommen. Betroffen seien einem Bericht der "Financial Times" zufolge auch milliardenschwere Vehikel der BlackRock-Tochter iShares sowie der Konkurrenten Vanguard und State Street gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...