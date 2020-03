Wien (www.fondscheck.de) - Offene Immobilienfonds (OIF) steckten in den vergangenen Jahren in einem Dilemma, so die Experten von "FONDS professionell".Weil sie sich großer Beliebtheit bei Anlegern erfreuen würden, sei ihnen regelmäßig mehr Geld zugeflossen, als sie in neue Immobilien hätten investieren können. Das verwässere die Rendite, denn bestenfalls leiste die Liquidität keinen Beitrag zur Performance, möglicherweise generiere sie sogar eine negative Verzinsung, die das Fondsergebnis belaste. Um Rückzahlungswünschen entsprechen zu können, seien OIF zwar verpflichtet, Liquiditätspolster vorzuhalten. Sie dürften aber nicht zu sehr anschwellen, damit die Fonds überhaupt noch Erträge erwirtschaften könnten. ...

