Der Göttinger Laborzulieferer Sartorius ist auf der Zielgeraden für den geplanten millionenschweren Zukauf von ausgewählten Geschäften des US-Unternehmens Danaher Life Science . Wie der MDAX-Konzern am Freitag in Göttingen mitteilte, haben sowohl die US-Arzneimittelbehörde FTC in den USA als auch die EU-Kommission grünes Licht für die Übernahme gegeben. Den Niedersachsen fehlt damit noch die Genehmigung aus China, die nun im Laufe des zweiten Quartals erwartet wird. Der Abschluss des Zukaufs war ...

