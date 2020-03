An der Wall Street werden Anleger vor dem Wochenende wieder mutiger.Der Dow Jones ging mit einem Kursplus von 0,83 Prozent bei 20.253,15 Punkten in die Sitzung.Damit schließen sich die großen US-Indizes der Erholungsbewegung an den europäischen und asiatischen Aktienmärkten an. Der vierfache Verfall von Futures und Optionen könnte die Volatilität nochmals anfachen.Nach dem ...

