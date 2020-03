Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Rentner können sich auf eine deutliche Steigerung ihrer Bezüge freuen. Wegen der jüngst deutlichen Lohnzuwächse werden die Renten ab 1. Juli angehoben, so das Bundesarbeitsministerium. Die Altersbezüge würden ab 1. Juli in Westdeutschland um 3,45 Prozent und in den neuen Ländern um 4,20 Prozent steigen.

"Es gilt das Grundprinzip, dass die Renten den Löhnen folgen. In guten wie in schlechten Zeiten. Auch in ungewissen Zeiten steht die Rentenversicherung für Verlässlichkeit", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Die aktuelle Rentenanpassung sichere den Rentnerinnen und Rentnern ihre Teilhabe an der Lohnentwicklung und sorgt so für höhere Renten. Die Steigerungen seien ein Ergebnis der guten wirtschaftlichen Entwicklung im vergangen Jahr. Auch die Angleichung der Rentenwerte in Ost und West schreite weiter voran.

March 20, 2020

