Das Coronavirus zeigt uns nicht nur Schwachstellen im Gesundheitssektor auf, sondern auch in der Gesetzgebung. Julia Reda erklärt, warum wir alle mehr auf Open Source setzen müssen. Das Coronavirus Sars-CoV-2 und die Erkrankung Covid-19 stellen unsere Herstellungsprozesse in vielerlei Hinsicht vor Herausforderungen. Internationale Produktionsketten sind durch Ausgangs- und Reisebeschränkungen teilweise unterbrochen, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach medizinischen Produkten rasant an: Krankenhäuser berichten von Mangel an Schutzkleidung, Beatmungsgeräten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...