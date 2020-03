Die Wiener Börse notierte am Freitagnachmittag mit klaren Gewinnen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.45 Uhr um 8,74 Prozent auf 1.855,01 Einheiten. Kurzzeitig hatte das Börsenbarometer am Vormittag die Schwelle von 1.960 Punkten überwunden und mit einem rasanten Plus von 14,9 Prozent notiert.Nach dem massiven Kursverfall der vergangenen Wochen nimmt eine Erholung Gestalt an, kommentierten ...

