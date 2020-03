HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pets at Home von "Hold" auf "Buy" hochgestuft aber das Kursziel auf 300 Pence belassen. Er gehe davon aus, dass Läden für den Heimtierbedarf in Großbritannien auch bei weitergehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Virus-Krise geöffnet bleiben dürfen, schrieb Analyst Owen Shirley in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zuletzt sei die Nachfrage in dem Bereich förmlich explodiert, mit leergeräumten Regalen in vielen Geschäften und steigenden Online-Bestellungen. Shirley glaubt, dass sich die Aktie - wie es zuletzt bei Lebensmittelketten der Fall war - im allgemeinen Crash an den Märkten einigermaßen stabil halten könnte./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / 06:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BJ62K685

