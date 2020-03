DGAP-News: Sartorius Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Sartorius Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.03.2020 in Lokhalle Göttingen, Bahnhofsallee 1, 37081 Göttingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-03-20 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sartorius Aktiengesellschaft Göttingen ISIN DE0007165607 und ISIN DE0007165631 Absage Ordentliche Hauptversammlung 2020 Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit einhergehenden Regelungen für Versammlungen hat der Vorstand der Sartorius Aktiengesellschaft heute beschlossen, ihre für Donnerstag, 26. März 2020, um 10.00 Uhr (MEZ) in der Lokhalle Göttingen, Bahnhofsallee 1, 37081 Göttingen, einberufene ordentliche Hauptversammlung 2020 abzusagen. Die Hauptversammlung soll auf einen neuen Termin innerhalb der aktienrechtlich vorgesehenen Frist von den ersten acht Monaten des aktuellen Geschäftsjahrs angesetzt werden. Die Sartorius Aktiengesellschaft wird die Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht über die weitere Planung informieren und die Hauptversammlung gemäß der aktienrechtlichen Vorgaben sodann neu einberufen. Göttingen, den 17. März 2020 *Sartorius Aktiengesellschaft* _Der Vorstand_ 2020-03-20 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sartorius Aktiengesellschaft Otto-Brenner-Str. 20 37079 Göttingen Deutschland Telefon: +49 551 3080 Fax: +49 551 3083955 E-Mail: hauptversammlung@sartorius.com Internet: http://www.sartorius.de/hauptversammlung ISIN: DE0007165607, DE0007165631 WKN: 716560, 716563 Börsen: Auslandsbörse(n) XETRA, Frankfurt am Main, Hannover, Hamburg, Berlin, , München, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1003313 2020-03-20

