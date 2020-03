Von Matt Grossman

FRANKFURT (Dow Jones)--Der US-Getränkekonzern Coca-Cola muss wegen der Coronavirus-Pandemie seine erst kürzlich noch bekräftigte Gewinnprognose stutzen. Die Pandemie habe die weltweiten Märkte erschüttert und die Nachfrage nach den Getränken des Konzerns sei durch die Schließung von Restaurants, den auf Eis gelegten Sportveranstaltungen und der geringeren Reisetätigkeit rückläufig, teilte die Gesellschaft aus Atlanta mit.

Ende Februar warnte Coca-Cola davor, dass die Pandemie das Geschäft im ersten Quartal beeinträchtigen könnte, hielt aber noch an der Prognose fest. Demnach strebte Coca-Cola in diesem Jahr einen Gewinn je Aktie von 2,25 US-Dollar und ein organisches Umsatzwachstum von 5 Prozent an.

Coca-Cola nannte keine konkrete Schätzung mehr für das Ergebnis, sondern sprach davon, dass jüngste Ausbreitung des Virus wohl zu einer "wesentlichen" Anpassung der Erwartungen führen dürfte. Angesichts der Wirtschaftsturbulenzen könne man noch nicht verlässlich absehen, wie sich diese letzlich auswirken werden. Coca-Cola betonte aber, die Versorgung der Abfüller mit Softdrink-Zutaten sollte weiter reibungslos laufen.

March 20, 2020

