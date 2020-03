Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Zu den Käufen zählt wieder einmal die Deutsche Lufthansa. Aktuell liegen praktisch 95 Prozent des Flugbetriebs der Lufthansa still. Damit sieht der Flugplan der kommenden Woche so aus wie der aus dem Jahr 1955. Unter den Verkäufen findet sich BioNTech. Die Mainzer Biotech-Firma arbeitet gerade an einem Wirkstoff gegen das Coronavirus. Die Aktie hatte deswegen massiv zugelegt, korrigierte zuletzt allerdings deutlich.