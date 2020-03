BHS tabletop AG: COVID-19-Pandemie zwingt zu Kurzarbeit; Signifikanter Umsatz- und Ergebnisrückgang; temporärer Liquiditätsbedarf, Liquiditätserhaltungs-maßnahmen eingeleitetDGAP-Ad-hoc: BHS tabletop AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung BHS tabletop AG: COVID-19-Pandemie zwingt zu Kurzarbeit; Signifikanter Umsatz- und Ergebnisrückgang; temporärer Liquiditätsbedarf, Liquiditätserhaltungs-maßnahmen eingeleitet20.03.2020 / 16:09 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Ad-hoc-Meldung der BHS tabletop AG nach Artikel 17 MARCOVID-19-Pandemie zwingt zu Kurzarbeit; Signifikanter Umsatz- und Ergebnisrückgang; temporärer Liquiditätsbedarf, Liquiditätserhaltungsmaßnahmen eingeleitetSelb, 20.03.2020. Nach dem Bilanzstichtag und während der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 hat sich das wirtschaftliche Umfeld durch COVID-19 deutlich eingetrübt. In unserer ursprünglichen Jahresplanung 2020, die auch unserer zuletzt veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zu Grunde lag, konnten aufgrund der kurzfristigen Dynamik der Ereignisse die Effekte aus COVID-19 nicht berücksichtigt werden.Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen durch COVID-19 erwarten wir für den BHS tabletop Konzern in 2020 gegenüber dem Vorjahr signifikante Umsatzrückgänge und stark negative Effekte auf das Ergebnis und damit auch auf die Liquidität. Das Unternehmen hat bereits Gegenmaßnahmen, wie die Beantragung von Kurzarbeit, eingeleitet. Weitere Maßnahmen zur Gegensteuerung der zu erwartenden negativen Ergebnis- und Liquiditätsauswirkungen sind in Bearbeitung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aufgrund der hohen Unsicherheit der Entwicklung der Pandemie die Prognosefähigkeit stark eingeschränkt.Kontakt: Gernot Egretzberger Vorstand Finanzen Tel. 09287/73-1450 E-Mail: egretzberger.g@bhs-tabletop.de20.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: BHS tabletop AG Ludwigsmühle 1 95100 Selb Deutschland Telefon: 09287 73 0 Fax: 092 87 73 11 14 E-Mail: kontakt@bhs-tabletop.de Internet: www.bhs-tabletop.de ISIN: DE0006102007 WKN: 610200 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 1003335Ende der Mitteilung DGAP News-Service1003335 20.03.2020 CET/CEST