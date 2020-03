Ungeachtet der Kapriolen an den Kapitalmärkten treibt Ascot Resources die Arbeiten an einer Machbarkeitsstudie für sein Goldprojekt voran, 2021 will man schließlich die Förderung starten. Ein Analyst sieht erhebliches Potenzial!

Machbarkeitsstudie in Arbeit

Die Welt der Wirtschaft scheint so langsam zum Stillstand zu kommen. Dieses Gefühl könnte Anleger beschleichen, wenn sie quasi im Stundentakt von Fabrikschließungen bei etablierten Konzernen wie Volkswagen, Daimler, General Motors oder Honda hören; oder aber öffentlich über eine Verstaatlichung der Lufthansa debattiert wird. Fakt ist aber auch: Es gibt Unternehmen, die unter dem Radar der großen Schlagzeilen ihre Projekte vorantreiben. So hat Ascot Resources (0,50 CAD | 0,34 Euro; CA04364G1063) angekündigt bis zum Anfang des zweiten Quartals eine Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) für das Premier Mine-Goldprojekt in British Columbia vorzulegen. Wie aus Unternehmenskreisen zu hören ist, hält man daran fest. Allerdings besteht eine gewisse Abhängigkeit zu ...

