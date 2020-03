Die Chrome-Extension Netflix Party erlaubt euch das gemeinsame Anschauen von Filmen über Netflix, ohne dass ihr dabei tatsächlich zusammensitzt. Social Distancing lautet das Gebot der Stunde. Kinos sind geschlossen und auch sonst solltet ihr euch eine Weile von euren Mitmenschen fernhalten. Dabei gibt es Dinge, die machen allein einfach viel weniger Spaß als mit anderen gemeinsam. Das Anschauen von Filmen und Serien ist eine solche Sache. Filme und Serien allein schauen? No Go! Es ist doch nur halb so witzig, allein über eine Komödie zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...