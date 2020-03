Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG mit dem Zahlenwerk für das Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) überzeugt und die im Jahresverlauf zweimal erhöhte Unternehmensprognose am oberen Ende der Range erreicht. Demnach sei der Nettogewinn um rund 16 Prozent auf 80 Mio. Euro (GJ 2018: 69 Mio. Euro) und der FFO um 48 Prozent auf 34,5 Mio. Euro (GJ 2018: 23,4 Mio. Euro) gestiegen. Der Portfoliowert habe auch aufgrund der neuen Zukäufe um über 30 Prozent auf nahezu 1,5 Mrd. Euro (GJ 2018: mehr als 1,1 Mrd. Euro) zugelegt. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 rechne die Gesellschaft mit Mieteinnahmen im Bereich von 90 bis 92 Mio. Euro und einem FFO in einer Spanne von 40 bis 42 Mio. Euro. Wegen ihrer vorsichtigeren Schätzung für 2020 reduzieren die Analysten das Kursziel leicht auf 6,00 Euro (zuvor: 6,30 Euro), erneuern aber das Rating "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.03.2020, 16:20 Uhr)

