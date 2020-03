Der Euro hat sich am Freitagnachmittag gegenüber dem US-Dollar weiterhin behauptet gezeigt. Zuletzt tendierte er bei 1,0729 Dollar. In der Früh lag der Euro noch leicht über der Marke von 1,08 Dollar. Konjunkturelle Impulse blieben zum Schluss der Woche überwiegend aus, nachdem im Wochenverlauf eine Reihe an Maßnahmen von Notenbanken und Regierungen für starke Bewegung am Devisenmarkt gesorgt hatten.So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...