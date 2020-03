(shareribs.com) London 20.03.2020 - An den Metallmärkten zeigt sich am Freitag eine Gegenbewegung. Eine Reihe von Minengesellschaften hat Schließungen der Produktion angekündigt, was zu Engpässen in den kommenden Monaten führen dürfte. Die globalen Regierungen und Zentralbanken stemmen sich mit aller Macht gegen die Auswirkungen des globalen Coronavirus-Ausbruchs. Dabei werden finanzielle Hilfen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...