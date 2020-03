The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2020



ISIN Name

FR0000120503 Bouygues S.A.

NL0000009082 Koninklijke KPN N.V.

FR0010613471 Suez S.A.

