Der Goldpreis, eigentlich ein Garant für Stabilität in unsicheren Zeiten, fällt derzeit. Manch ein Investor hatte sich mehr von seiner Edelmetallanlage erhofft, besonders in Zeiten der Coronakrise. Anleger sollten jetzt nicht vorschnell urteilen, denn Gold muss derzeit nachgeben. Dies liegt in der Machart des Finanzwesens. In der finanziellen Not, wenn die vielen Anlagepreise unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...