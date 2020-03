Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leimen (pta021/20.03.2020/17:04) - Die REALTECH AG verschiebt die bislang für den 20. Mai 2020 in Wiesloch geplante ordentliche Hauptversammlung auf den 15. Juli 2020. Das haben Vorstand und Aufsichtsrat gestern beschlossen.



Vor dem Hintergrund des sich weltweit ausbreitenden Corona-Virus (SARS-CoV-2) hat das Unternehmen entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. Damit trägt REALTECH auch dem Erlassen der Rechtsverordnung des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums vom 17. März 2020 Rechnung.



In Abhängigkeit vom weiteren Verlauf der Infektionswelle sowie der von den zuständigen Behörden angeordneten Maßnahmen wird die REALTECH AG ihre Aktionärinnen und Aktionäre und die Öffentlichkeit fristgemäß über die weitere Planung informieren.



REALTECH AG Der Vorstand



Aussender: REALTECH AG Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen Land: Deutschland Ansprechpartner: Isabelle Stauffer Tel.: +49 6227 837-500 E-Mail: investors@realtech.com Website: www.realtech.de



ISIN(s): DE0007008906 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



