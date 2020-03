COVENTRY (dpa-AFX) - Auch der britische Autohersteller Jaguar Land Rover stellt seine Produktion wegen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend ein. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Von kommender Woche an bis zum 20. April sollen die Fließbänder still stehen. Die Werke in Indien und Brasilien sollen aber weiterhin produzieren, hieß es in der Mitteilung. Auch BMW , Toyota , Honda , Nissan und Vauxhall hatten bereits vorübergehende Produktionsstopps in Großbritannien wegen der Coronakrise angekündigt./cmy/DP/stw

JAGUAR LAND ROVER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de